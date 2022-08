Visite à Taïwan de cinq membres du Congrès américain

Photo : YONHAP News

Cinq membres du Congrès américain ont effectué une visite officielle à Taïwan pour discuter des relations bilatérales. Cette délégation y a atterri hier après-midi. En fait partie Edward Markey, le sénateur du parti démocrate, qui s’était d’abord rendu en Corée du Sud. Sur l’île démocratique, il est accompagné de quatre députés, trois démocrates et un républicain.Leur déplacement intervient dans un contexte où la tension entre Washington et Pékin est montée d’un cran après que la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis Nancy Pelosi a visité Taïwan en début de ce mois-ci. A propos de la venue de sa numéro 3, Washington a réaffirmé respecter le principe d’« une seule Chine » prônée par Pékin tout en soutenant l’auto-défense de Taïwan.Sans surprise, le gouvernement taïwanais a salué la visite des cinq membres du Congrès américain. Selon lui, elle prouve encore une fois le soutien solide des Etats-Unis pour la nation insulaire.Quant à la Chine, elle a poursuivi ses exercices militaires en signe de protestation. D’ailleurs, une dizaine d’avions de combat ont franchi la ligne médiane du détroit qui sépare Taïwan de la Chine continentale hier après-midi. C’est ce qu’a révélé le ministère taïwanais de la Défense. Celui-ci a ajouté que son pays y a réagi en dépêchant aussi des chasseurs.En parallèle, l’empire du Milieu a annoncé que son armée mènerait des exercices dans le nord de la mer Jaune, séparant son territoire et la péninsule coréenne, du 15 au 20 août, et aussi plus haut au nord, dans le golfe de Bohai, situé près de la ville chinoise de Dailan, du 15 au 21 août. Ainsi, il a émis l’interdiction de naviguer dans ces zones maritimes.