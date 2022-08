Jour de la libération : Kim Jong-un et Vladimir Poutine s’échangent des mots de félicitations

Photo : YONHAP News

La Journée nationale de la libération de Corée a aussi été célébrée au nord du 38e parallèle. La Corée du Nord en a profité pour appeler ses habitants à apprendre l’esprit de la guérilla anti-japonaise de l’époque, à savoir celui de loyauté et d’autonomie.Le quotidien Rodong Sinmun, l'organe officiel du Parti des travailleurs, a souligné dans son éditorial d’aujourd’hui, que tout le peuple et tous les soldats de l’armée populaire doivent devenir des révolutionnaires authentiques à l’instar des anciens résistants anti-nippons, et ce en honorant leur « grand leader ».Ainsi, Pyongyang a voulu renforcer l’unité nationale pour surmonter la crise sans précédent. Et le régime a organisé divers événements hier et aujourd’hui pour célébrer cette date, dont notamment un grand bal en plein air de l’Association des femmes pour le socialisme nord-coréen.Par ailleurs, le dirigeant nord-coréen et le président russe se sont échangé une lettre de félicitations à l’occasion de cette journée commémorative.Dans sa missive, Kim Jong-un a déclaré que les soldats de l’Armée rouge ont montré l’exemple pour manifester la noblesse de l’internationalisme en luttant pour libérer la Corée. Il a souligné que les deux pays ont su transformer leur front commun anti-japonais en une amitié solide qui dure depuis des générations.Même son de cloche chez Vladimir Poutine. Il a souhaité que Pyongyang et Moscou continuent à bâtir des relations constructives aux intérêts communs des deux peuples.