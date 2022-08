Quatre raffineurs de pétrole sud-coréens enregistrent un résultat d'exploitation record

Photo : KBS News

Quatre raffineurs de pétrole sud-coréens ont enregistré un excédent supérieur à 12 000 milliards de wons, à savoir plus de 9 milliards d’euros au cours de la première moitié de cette année. Malgré la hausse des prix de l’or noir suite à la guerre russo-ukrainienne, leur résultat d'exploitation annuel a atteint un nouveau record.Le bénéfice d'exploitation des quatre raffineurs du pays, à savoir SK Innovation, S-Oil, GS Caltex, et Hyundai Oilbank, a été estimé à 12 300 milliards de wons (9,21 milliards d’euros) au premier semestre 2022. Il s'agit d'une augmentation de 215 % en glissement annuel. De son côté, celui annuel a également atteint son plus haut niveau historique.Parmi eux, SK Innovation a réalisé la plus forte progression avec 3 970 milliards de wons (2,97 milliards d’euros) avec une progression de 249 % par rapport à l'année dernière, devant GS Caltex (3 200 milliards de wons), S-Oil (3 050 milliards de wons) et Hyundai Oilbank (2 700 milliards de wons).Cette performance exceptionnelle s’explique par la hausse des prix de l’or noir qui s’est poursuivie entre janvier et juin et les marges de raffinage très élevées. A cela s’ajoute un fort accroissement de la valeur du pétrole brut acheté avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le prix du baril de brut de Dubaï qui était d'environ 76 dollars au début de l'année a dépassé le seuil des 100 dollars depuis l’éclatement du conflit armé.La marge de raffinage obtenue en soustrayant le cours du pétrole brut et le coût du transport du prix des produits pétroliers a elle aussi grimpé en flèche. Il faut cependant noter que la demande d’or noir diminue en raison des craintes liées à un ralentissement économique mondial au second semestre de l'année. A cela s’ajoute la tendance à la baisse des tarifs du pétrole qui se poursuit à l’échelle mondiale. Il serait donc difficile d'espérer les mêmes performances qu'au premier semestre 2022.