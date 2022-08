Journée de la libération : Blinken appelle au renforcement de l'alliance Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'Etat américain a souligné le renforcement de la coopération entre son pays et la Corée du Sud face aux défis mondiaux dans son message de félicitations envoyé à l’occasion du 77e anniversaire de la libération de la Corée du joug colonial japonais.Dans ce communiqué, Antony Blinken a estimé que l’alliance Corée-USA, consolidée par une histoire commune de sacrifice et d'amitié constituait un pilier clé de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans l'Indopacifique.Blinken a déclaré que les deux nations « continuerons à resserrer ensemble leurs liens solides et à relever main dans la main les défis les plus urgents de la région et de la communauté internationale ». Il a également fait part de son souhait d’étendre l'impact du partenariat stratégique entre Séoul et Washington sur le monde.Pour rappel, le secrétaire d'Etat américain a coutume de mettre en avant la force de l’alliance sud-coréano-américaine à l’occasion du 15 août, l’anniversaire de la libération de la Corée, à travers un message de félicitations.