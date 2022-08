Affaire Lee Dae-jun : perquisition aux domiciles de Park Jie-won et Suh Wook

Photo : YONHAP News

Le Parquet a perquisitionné aujourd’hui le domicile de Park Jie-won et celui de Suh Wook dans le cadre de son enquête sur les soupçons d’abus d’autorité et de dégradation de documents électroniques.Le premier, le dernier patron du Service national du renseignement (NIS) sous Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol, est suspecté d’avoir ordonné de supprimer notamment un rapport sur les circonstances du meurtre de Lee Dae-jun. Ce fonctionnaire sud-coréen a été tué par la Corée du Nord dans ses eaux territoriales en mer Jaune, le 22 septembre 2020.D’après les résultats de l’investigation menée par le NIS lui-même, ce compte-rendu rédigé par des employés de l’institution évoque la possibilité que Lee ait dérivé, et non ait tenté de faire défection vers le Nord, contrairement à l’annonce du pouvoir de l’époque.Le second, qui est le dernier ministre de la Défense sous Moon, aurait lui aussi ordonné d’effacer des informations militaires secrètes, en particulier les écoutes de la conversation entre les marins d’un patrouilleur nord-coréen qui ont repéré le ressortissant sud-coréen avant de l’abattre. La famille de celui-ci avait déposé une plainte contre l’ancien chef de la défense.Les procureurs vont aussitôt entamer les analyses des objets saisis lors de leur descente d’aujourd’hui. Dès celles-ci terminées, ils commenceront à auditionner Park et Suh.Plus tard dans la journée, on a également appris que la perquisition avait également été effectuée chez Suh Hoon et dans plus de dix autres lieux. Cet ex-conseiller de Moon à la sécurité nationale est soupçonné d’avoir donné des instructions au ministère de la Défense pour que celui-ci affirme que l’homme voulait rejoindre la Corée du Nord de son plein gré.