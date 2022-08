Exportations d'automobiles : le cap des 5 milliards de dollars franchi

Photo : YONHAP News

Les exportations d'automobiles sud-coréennes ont franchi le mois dernier pour la première fois la barre des cinq milliards de dollars grâce à l’augmentation des ventes de véhicules écologiques à l’étranger. C’est un nouveau record mensuel.Selon les « tendances de l'industrie automobile en juillet » publiées par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, le montant des exportations automobiles a enregistré une progression de 25,3 % le mois dernier en glissement annuel pour atteindre 5,14 milliards de dollars. Il s'agit donc du niveau le plus élevé en sept ans et sept mois, à savoir depuis décembre 2014.Les expéditions de véhicules ont augmenté de 23,1 % en juillet par rapport à la même période de l'année dernière pour s’élever à plus de 223 000 unités. C’est la première fois depuis mars 2020 que les exportations mensuelles dépassent la barre des 200 000. Cette hausse est due à l'expansion des ventes à l’étranger des automobiles vertes à forte valeur ajoutée.En effet, leur part dans les exportations totales a été estimée le mois dernier à 28,6 %, soit une hausse de 6,4 points en glissement annuel. Quant aux expéditions de voitures écologiques, elles ont également progressé de 60,1 % par rapport à la même période de l’an dernier pour atteindre plus de 54 000 unités tandis que leur montant a crû de 50,6 % pour établir un nouveau record avec 1,47 milliard de dollars.Pour rappel, le volume mensuel d'exportation de véhicules vertes a dépassé le mois dernier les 50 000 unités. C’est une première. Le montant des exportations reste supérieur au milliard de dollars pour le 11e mois consécutif depuis septembre 2021. Entre janvier et juillet de cette année, le nombre cumulé d’automobiles électriques commercialisées a dépassé les 300 000 tandis que les véhicules écologiques, y compris ceux électriques, représentaient 5,6 % du nombre total d’automobiles immatriculées.En revanche, les ventes intérieures ont baissé le mois dernier pour se limiter à un peu plus de 143 000 unités, soit une baisse de 3 % en glissement annuel en raison du recul du marché des voitures importées.Enfin, la production automobile a été estimée à plus de 324 500 unités, soit une augmentation de 9,1 % par rapport à l'année dernière. Cette progression est attribuable à l'atténuation des pénuries de l'offre et de la demande des semi-conducteurs automobiles.