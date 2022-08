Yasukuni : Séoul exprime ses regrets au sujet de l’offrande rituelle de Fumio Kishida

Photo : YONHAP News

Séoul a réagi à une nouvelle offrande rituelle du Premier ministre japonais Fumio Kishida au sanctuaire controversé de Yasukuni à Tokyo, hier, le jour anniversaire de la libération de la Corée, et de la capitulation du Japon, à la fin de la Seconde guerre mondiale.Dans un communiqué publié le même jour par son porte-parole, le ministère des Affaires étrangères a fait part de sa grande déception et de ses profonds regrets à l’égard des dirigeants du gouvernement et du Parlement japonais qui se sont de nouveau rendus dans ce lieu de culte shintoïste, où sont honorés des criminels de guerre condamnés par les alliés après la défaite nippone, ou qui y ont porté une offrande.Le ministère les a appelés une fois de plus à regarder l’Histoire en face et à réfléchir humblement sur le passé de leur pays.