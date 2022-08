COVID-19 : les hospitalisations en soins intensifs à leur plus haut depuis 112 jours

Photo : YONHAP News

Ce mardi, le bilan quotidien des nouveaux cas de COVID-19 fait état de 84 128. Soit une baisse de moitié par rapport à il y a une semaine, et ce dans le sillage d’un week-end prolongé, hier étant un jour férié pour fêter la libération du pays en 1945.Ce qui est inquiétant, c’est que le nombre des patients hospitalisés en soins intensifs a atteint son plus haut depuis 112 jours, avec 563, 40 individus de plus d’hier. Et les lits réservés aux cas critiques et à ceux moins graves sont occupés respectivement à 45,5 et 65 % à travers le pays.Selon les autorités sanitaires, le pic de l’épidémie est attendu dans le courant du mois, comme elles l’ont prévu, autour de quelque 200 000 infections en moyenne par jour. Cependant, début septembre, le nombre de malades admis en unité de soins intensifs pourrait être compris entre 800 et 900 quotidiennement et celui de décès entre 100 et 140.Les cas de possibles réinfections sont eux aussi en progression. Les personnes classées à très haut risque sont donc vivement incitées à recevoir une quatrième dose de vaccin.