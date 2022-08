Mouvement d'indépendance : une importante quantité de reçus de dons découverte à Hawaï

Photo : YONHAP News

Des reçus de dons effectués par la première génération d’immigrés coréens à Hawaï et des listes de donateurs soutenant le mouvement d'indépendance de la Corée sous l’occupation japonaise viennent d'être massivement découverts dans une église protestante située sur cet archipel de l'océan Pacifique. Près de 140 documents ont été collectés.L’un d’entre eux a été délivré à un expatrié coréen vivant sur l'île de Kauai, après avoir apporté une aide financière à une organisation locale du mouvement d’indépendance coréen. On suppose qu’une somme de « 25 jeons » aurait été envoyée en avril 1919. Un autre reçu affichant « 3 wons » a été remis par une autre organisation du mouvement des femmes pour la libération toujours basé sur cet archipel. Ces papiers laissent entendre que les fonds étaient envoyés régulièrement, plutôt que d’être fournis temporairement dans des circonstances particulières.Le ministère sud-coréen des Patriotes et des Anciens combattants envisage de récompenser ces bienfaiteurs en les reconnaissant comme militant indépendantiste. Dans ce cadre, il a lancé un processus de comparaison des informations personnelles enregistrées sur la liste avec les données concernant le nom et la date de décès, recueillies à partir des pierres tombales dressées dans les cimetières où de nombreux Coréens sont enterrés.Selon son ministre Park Min-sik, ce travail pourra constituer un point de départ pour rendre dignement hommage aux militants grâce à une documentation réalisée avec la contribution de leurs descendants.Depuis que la norme de reconnaissance des personnes méritantes pour l'indépendance, basée sur une durée minimale de trois ans d’emprisonnement, a été supprimée en 2018, la recherche de ces individus spéciaux s'est étendue jusqu’aux Etats-Unis, y compris à Hawaï.D’après Lee Duk-hee, la directrice de l'Institut coréen de recherche sur l'immigration à Hawaï, des immigrés coréens, vivant sur cet archipel, ont fourni des soutiens financiers à leur patrie plutôt que de participer aux activités indépendantistes en raison de l’éloignement géographique. Bien qu'il y ait une différence dans le montant, la quasi-totalité des Coréens y ont participé.On estime qu’environ 3 500 habitants de Hawaï ont pris part au mouvement d'indépendance de la Corée, et que jusqu'à présent seules 82 d’entre eux ont été reconnus comme méritants et ont été récompensés. Grâce à la découverte des reçus des donateurs, le ministère sud-coréen des Patriotes et des Anciens combattants s’attend à ce que quelque 40 nouvelles personnes soient déclarées méritantes avant le 1er mars 2023, à savoir le prochain anniversaire du mouvement d'indépendance.