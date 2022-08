Sondage KBS : Yoon Suk-yeol entame son quinquennat avec une cote de confiance en chute libre

Photo : YONHAP News

Ce mardi est le 99e jour du quinquennat de Yoon Suk-yeol. Demain, cela fera donc 100 jours exactement qu’il est arrivé au pouvoir. L’heure de tirer un premier bilan.Selon un récent sondage pour la KBS, le 20e président sud-coréen n’a pas bénéficié d’un état de grâce comme ont pu en connaître ses prédécesseurs. De fait, à l’aube de son 100e jour de mandat, il est crédité de seulement 28 % d'opinions favorables, contre 67 % d'avis défavorables. Ce score est bien inférieur aux autres chefs de l’Etat.Les raisons de ce décrochage sont multiples. Mais le plus grand nombre de sondés ont évoqué le fait que Yoon a nommé plusieurs de ses proches à des postes importants.Et un répondant sur deux a déclaré que la responsabilité de la faible cote de popularité du président de la République incombait à lui-même. 19,7 % ont parlé de ses proches dits clés, et 10,2 % des partis de l’opposition qui continuent à s’en prendre à ses actions.Naturellement, ils sont 59,3 % à juger que le quinquennat s'annonce sous d’inquiétants auspices, 17 points de plus qu’en mai, peu après l’investiture de Yoon.Interrogé par ailleurs sur les chantiers auxquels le gouvernement en exercice doit désormais accorder sa priorité, les mesures les plus citées concernent la croissance, la création d’emplois, la lutte contre l’inflation et contre la hausse des prix des logements.L’enquête a été réalisée par l’institut Hankook Research, du 12 au 14 août, sur un échantillon de 1 000 personnes de plus de 18 ans, par téléphone. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.