Photo : YONHAP News

Le pays a été scindé en deux aujourd’hui. Au nord, le soleil, au sec et un thermomètre à plus de 30°C alors qu’au sud, la météo a été moins clémente, avec de violentes averses. Le littoral sud a particulièrement été touché avec un front stationnaire survolant les lieux et des rafales de vent déchaînées.Météo-Corée a ainsi annoncé jusqu’à 150mm de pluie sur la côte et de 5 à 60mm dans les autres zones pluvieuses. En revanche, pour les régions ensoleillées, l’institution alerte sur les fortes chaleurs et ses risques.La moitié supérieure du territoire a donc été logiquement la plus chaude. Le mercure y a culminé à 31°C. Daejeon, ville située dans le centre a également observé cette température. La côte sud n’a pas dépassé les 28°C, tandis que l’île méridionale de Jeju a enregistré 30°C.