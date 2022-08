Yoon Suk-yeol s’entretient avec Bill Gates sur la santé mondiale

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier le fondateur de Microsoft Bill Gates à Yongsan. A cette occasion, Yoon Suk-yeol a affirmé souhaiter tisser une relation coopérative avec sa fondation Bill-et-Melinda-Gates afin de concevoir des technologies dans le domaine de la biosanté qui permettraient d’améliorer la santé mondiale.Selon le chef de l’Etat, l’entrepreneur américain s’est adonné au développement des vaccins et des remèdes pour les pays en développement, et ses efforts ont contribué considérablement au droit des citoyens à la santé. Le dirigeant du pays du Matin clair a ajouté que l’entreprise sud-coréenne SK Bioscience avait réussi à mettre au point un sérum contre le COVID-19 en juin dernier, et qu’il s’attendait à ce que cette invention soit utile pour les pays émergents.Le milliardaire américain a, quant à lui, indiqué que la Corée du Sud était un très bon partenaire dans ses activités à travers Gavi, l'Alliance du vaccin, et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il a apprécié que Séoul s’investisse dans l’innovation de la bio-industrie, expliquant que ce domaine créerait de bons emplois et aurait des impacts positifs sur la population.Par ailleurs, les ministères sud-coréens des Affaires étrangères et de la Santé et du Bien-être ont signé un mémorandum d’entente avec la fondation Gates. Le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré que cet accord permettrait d’élargir la coopération dans la recherche et le développement dans le secteur de la santé et contribuera à renforcer la résilience du système mondial.