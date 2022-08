« Ulchi Freedom Shield » : un site de propagande nord-coréen fustige les manœuvres militaires Corée-USA

Photo : YONHAP News

Le média de propagande de la Corée du Nord, Ryomyong, a publié, hier, des articles condamnant le lancement du prochain « Ulchi Freedom Shield ».Dans un premier article, le rédacteur a fustigé que « les fous de la guerre » étaient en train de faire savoir bruyamment qu’ils procéderont à des entraînements militaires de grande ampleur. Et d’ajouter qu’ils sont les responsables de l’escalade des tensions dans la région en ne cessant de jouer avec le feu sur la terre, en mer et dans le ciel de la Corée du Sud.Dans un autre écrit, Ryomyong a relayé la manifestation qui a eu lieu le 6 août dernier à Séoul, réclamant l’arrêt des manœuvres militaires conjointes Corée-USA.Cependant, malgré le début des exercices préparatoires entamés hier, les médias et les organes officiels du régime de Kim Jong-un restent silencieux. Les opérations doivent commencer lundi prochain pour une durée de dix jours. De l’avis des observateurs, le pays communiste pourrait procéder à une nouvelle provocation pendant cette période.