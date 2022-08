COVID-19 : le nombre de nouveaux cas dépasse 180 000

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré 180 803 nouvelles infections au COVID-19 ces dernières 24 heures, un niveau jamais atteint depuis près de quatre mois. Notons que jusqu'à présent, 21,68 millions de personnes ont été contaminées depuis l’apparition de la pandémie au pays du Matin clair.Le nombre de patients en état critique s'est établi à 469, soit 94 de moins que la veille, tandis que le bilan de nouveaux décès s'est élevé à 42. Le taux de létalité est toujours de 0,12 %.Le taux d’occupation des lits a légèrement baissé à 51 % et celui de lits de réanimation à 43,7 %. Parmi les 18 hôpitaux spécialisés dans les soins du coronavirus à Séoul et ses alentours, le gouvernement en a désigné trois comme établissements ouverts le week-end. Un dispositif visant à permettre aux habitants souffrant d’une maladie sous-jacente et aux femmes enceintes à haut risque de bénéficier rapidement des services médicaux.Les autorités sanitaires prévoient d’envoyer du personnel compétent dans les établissements pour les individus en situation de handicap afin d'encourager l’injection de la quatrième dose de vaccin.Afin d’inciter à l’administration des pilules anti-COVID, l’exécutif surveillera aussi l’état des lieux de leur usage par ville et province. Il renforcera aussi les préventions dans les centres d’accueil des sinistrés des récentes inondations.