HCA TV Awards : « Squid Game » remporte deux prix

Photo : YONHAP News

La série sud-coréenne « Squid Game », diffusée sur Netflix, a décroché deux récompenses à la cérémonie des Hollywood Critics Association TV Awards (HCA TV Awards) qui s’est tenue dimanche dernier. Elle s’est vu notamment attribuer le prix de la meilleure série internationale battant ainsi « Pachinko », « Narcos », « La casa de papel », « Lupin » ou encore « Acapulco ».Le réalisateur sud-coréen Hwang Dong-hyeok a affirmé que cela faisait près d’un an que son œuvre a été dévoilée au public, et que depuis, elle avait établi des records sans précédent même en étant une série non anglophone. Avant d’ajouter que la saison 2 est actuellement en tournage et qu’il s’attend à ce que ce nouvel opus touche encore plus de personnes du monde entier.Lee Jung-jae, incarnant le héros dénommé Gi-hun dans le feuilleton, en lice avec de grands acteurs comme Gary Oldman et Tom Hiddleston, a remporté le trophée du meilleur acteur.Prochaine étape pour « Squid Game » : les Emmy Awards prévus le 12 septembre et ses 14 nominations dont notamment dans la catégorie de la meilleure série dramatique.