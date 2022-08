Discours des 100 jours : le président Yoon entend s’adonner à améliorer la vie de ses compatriotes

Photo : YONHAP News

Le président de la République a donné une conférence de presse ce matin depuis le Bureau présidentiel de Yongsan à l'occasion du 100e jour de son arrivée au pouvoir. Yoon Suk-yeol a notamment présenté les chantiers prioritaires de son administration engagés ces trois derniers mois, tout en évitant d’entrer en détail sur les problèmes délicats ainsi qu’à leurs mesures de résolution.Selon le chef de l’Etat, la priorité de l’exécutif réside dans l'amélioration de la vie du peuple, et il déploiera tous ses efforts pour réaliser les vœux des citoyens. Il a déclaré passer en revue l’opinion publique sur son bilan pour déterminer l’orientation de la réforme de l’administration. Sa cote de popularité se situe sous les 30 % ces derniers temps.A propos du dossier nord-coréen, le numéro un sud-coréen a déclaré que si Pyongyang suspend son programme nucléaire, il fera tout son possible pour soutenir la normalisation des relations nord-coréano-américaines. Il a ainsi réaffirmé ce qu’il a déjà fait savoir à travers le discours du 15 août. Sur la question supposant que Pyongyang demande la garantie de sécurité de son régime, il a indiqué que ce n’était pas quelque chose que Séoul peut assurer et que son gouvernement ne voulait pas un changement du statu quo par la force. Avant d’ajouter que le plus important est l’installation d’une paix durable dans la péninsule coréenne. De plus, si le royaume ermite évolue en répondant aux soutiens économique et diplomatique du Sud, son administration ne ferait que saluer ce changement.A propos des relations avec le Japon, le dirigeant sud-coréen a précisé que les questions historiques, comme le travail forcé sous l’occupation, pourraient être résolues plus facilement quand les deux pays voisins tisseront une coopération tournée vers l’avenir.Enfin, en ce qui concerne la réforme du travail, Yoon a souligné la nécessité d'adapter le code du travail à la quatrième révolution industrielle, et de rendre flexible l'offre d’emploi sur le marché.