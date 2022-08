Les chiffres d’affaires des entreprises clé augmentent de 28 % au premier semestre

Photo : YONHAP News

Les chiffres d’affaires de 337 entreprises clé de la Corée du Sud ont grimpé de 27,9 % au premier semestre sur un an, soit 358 000 milliards de wons, l’équivalent de 268 milliards d’euros, de plus que l’année dernière.Dans le détail, les ventes de 19 secteurs sur 20 ont affiché une hausse. En termes d’ampleur de l’augmentation, le domaine pétrochimique est arrivé en tête avec un bon des chiffres d’affaire de 44,4 %, soit un peu moins de 68 000 milliards de wons ou 50,8 milliards d’euros de plus que l’année dernière. Viennent ensuite les TIC, l’électrique et l’électronique avec une hausse de 19,5 %, et environ 45 300 milliards de wons soit 34 milliards d’euros de plus qu’il y a un an, et le secteur bancaire en progression de 71,7 % avec légèrement plus de 45 000 milliards de wons, une somme équivalente à 33,8 milliards d’euros).Par entreprise, c’est Samsung Electronics qui a enregistré les chiffres d’affaires les plus élevés avec quasiment 155 000 milliards de wons ou 116,3 milliards d’euros. Il s’agit d’un accroissement de 20,1 % sur un an.Par contre, le marché du secteur de la télécommunication a été réduit de 1,5 % affichant une baisse des chiffres d’affaires de 466,9 milliards de wons, soit 350 millions d’euros.