Prix des céréales importées : augmentation au 3e trimestre

Photo : YONHAP News

L’indice des prix des produits alimentaires publié le mois dernier par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a enregistré une forte baisse de 8,6 % en glissement mensuel en s’établissant à 140,9 points.Il s’agit de la plus forte chute en 14 ans depuis octobre 2008. Cet indice avait atteint son plus haut niveau en mars, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Mais il a continué de dégringoler dès lors pour enregistrer la plus forte diminution en juillet.Selon le ministère sud-coréen de l’Agriculture et de l’Alimentation, cette régression est attribuable à la relance des exportations des céréales de l’Ukraine et le début des récoltes des principaux pays producteurs. Mais il faudra attendre encore un moment jusqu’à ce que cette baisse soit reflétée sur les prix des ressources alimentaires importées.D’après l’Institut de recherche de l’économie agricole (Krei), les tarifs des céréales introduites sur le territoire sud-coréen devraient encore grimper de 16 % au 3e trimestre par rapport au précédent. Ce phénomène s’explique par le fait que les contrats pour ces graines ont été signés il y a trois à six mois. Ainsi, leurs prix au 3e trimestre reflèteront ceux du 2e trimestre où ils ont atteint le pic.C’est seulement au cours des trois derniers mois de l'année que ces coûts devraient commencer à baisser, tout en restant néanmoins plus élevés que ceux du 2e trimestre.L’institut a estimé à 78,4 % la part des prix des ingrédients dans ceux des ressources alimentaires sur le marché sud-coréen. Dans ce contexte, les tarifs élevés des céréales importées pourraient entraîner la hausse des coûts des produits alimentaires en général.