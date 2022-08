Discours des 100 jours : le PPP loue la volonté de Yoon, le Minjoo le qualifie d’un éloge de soi-même

Photo : YONHAP News

Le chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kweon Seong-dong, a déclaré que le discours des 100 jours de Yoon Suk-yeol montrait clairement sa volonté de servir le peuple. Devant les journalistes présents à l’Assemblée nationale, il a affirmé avec satisfaction que le président de la République avait expliqué en détail les principes du gouvernement sur la diplomatie, la sécurité et les politiques visant à stabiliser les prix ainsi que l’orientation de l’économie sud-coréenne.Kweon a également écrit sur Facebook que cette conférence de presse avait dévoilé les accomplissements de l’exécutif durant ses 100 premiers jours, dissimulés par les conflits politiques, notamment la différence avec l’ancienne administration de Moon Jae-in.En revanche, le Minjoo, la première formation de l’opposition de centre-gauche, a reproché au chef de l’Etat de n’avoir fait que son propre éloge. Selon son porte-parole Jo O-seop, la nouvelle administration n’avait réalisé en réalité aucun exploit, et même pendant la séance de questions-réponses, Yoon a déçu les journalistes et les citoyens en ne présentant que des piètres excuses. Toujours d’après Jo, le dirigeant a indiqué qu’il ne fallait pas demander une réforme dans l’intention de changer la donne politique, ce qui laisse douter de sa sincérité dans sa volonté d’accepter l’opinion publique.