Variole du singe : le KCDC réussit à cultiver le virus

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a réussi à isoler le virus Monkeypox des échantillons du premier patient sud-coréen de la variole du singe. Selon le KCDC, les chercheurs ont injecté les échantillons dans les cellules épithéliales de rein de singe vert d'Afrique, et la multiplication du virus a été observée.L’isolement du germe a été prouvé par le séquençage génomique. Sa séquence correspond à celle du clade « Afrique de l'Ouest » qui sévit actuellement en Europe et en Amérique à respectivement 99,87 et 99,99 %.Les données de sa séquence seront enregistrées dans la GenBank, une base de données génomiques internationale pour que des chercheurs sud-coréens tout comme étrangers puissent les exploiter dans leurs études.Le virus isolé sera lui aussi confié aux établissements qualifiés pour servir dans les recherches d’autant qu’il constitue une ressource indispensable afin de développer des substances de dépistage, des traitements et des vaccins.