Pyongyang lance 2 missiles de croisière vers la mer Jaune

La Corée du Nord a repris ses provocations en tirant aujourd’hui deux missiles de croisière vers la mer Jaune. Ce nouveau lancement intervient au 100e jour de l’investiture du président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Et à savoir également deux jours après que ce dernier a présenté le « projet audacieux », consistant à apporter une récompense considérable à Pyongyang en cas de dénucléarisation. L’objectif du régime de Kim Jong-un ? Protester contre l’entraînement militaire conjoint entre Séoul et Washington, le « Ulchi Freedom Shield », dont les exercices préparatoires ont débuté hier.Selon un responsable de l’armée sud-coréenne, le royaume ermite a expédié ces projectiles tôt ce matin depuis Onchon dans la province de Pyongan du Sud en direction de la mer qui sépare la péninsule coréenne et le continent chinois. Les autorités militaires de la Corée du Sud et des Etats-Unis sont en train d’analyser leur nature.A noter que la dernière bravade militaire du pays communiste remontait au 5 juin avec le lancement d’un missile balistique. Il s’agit de la quatrième depuis l’arrivée au pouvoir de Yoon.Certes, le tir d’un missile de croisière ne viole pas les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, mais l’engin, étant capable de frapper avec précision après avoir parcouru une longue distance, représente toujours une menace non négligeable.Le Nord a dévoilé deux types de ce missile à moyenne et longue portée lors d’une exposition consacrée à la défense et d’une parade militaire.