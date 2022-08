Météo : journée plutôt agréable sur la grande majorité du territoire

Photo : YONHAP News

Le temps a été assez clément ce mercredi, permettant à certains habitants du pays du Matin clair de profiter d’une journée ensoleillée par moment et par endroit. Les nuages ont donc été de la partie, survolant par intermittence le territoire. Très présents sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, ils ont laissé échapper des averses. La province insulaire a particulièrement été touchée avec des prévisions allant jusqu’à 120mm de pluie. Des intempéries ont également été observées dans l’est et le nord.Météo-Corée signale également que des précipitations soudaines ne sont pas à exclure dans la région métropolitaine et les zones centrales tant l’instabilité atmosphérique règne aujourd’hui.Du côté des températures, elles sont en très légère baisse, de 1°C en moyenne. 27°C ont été recensés à Gangneung et à Busan, 29°C à Jeju et à Andong, 30°C à Séoul et à Daejeon ou encore 31°C à Daegu.