Joe Biden signe la loi « Inflation Reduction Act » impactant l'industrie automobile sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden a signé mardi la loi sur la réduction de l'inflation, appelée « Inflation Reduction Act », qui prévoit des investissements colossaux dans la lutte contre le changement climatique.Effectivement, la nouvelle loi apportera 369 milliards de dollars de nouveaux investissements aux industries de l'énergie verte dont celle photovoltaïque et les véhicules électriques et à piles combustibles, afin de réduire les émissions de CO2 de 40 % par rapport à 2005.Mais pour que les firmes puissent bénéficier de ces subventions et crédits d'impôt, elles doivent produire sur le sol américain avec des pièces ou des ressources minérales « made in USA ». Autrement dit, l'acheteur d'une voiture électrique ou d’un véhicule à pile combustible peut profiter des avantages fiscaux, seulement quand ces produits sont fabriqués aux Etats-Unis. Par conséquent, les automobiles sud-coréennes de cette catégorie ne seront pas éligibles à de tels soutiens financiers.Même si le principal objectif du dispositif américain, qualifié d'une des plus importantes de l'histoire du pays, est de contrecarrer la Chine, les véhicules électriques « made in Korea » auront des effets collatéraux non négligeables. En effet, « Ionic 5 » de Hyundai Motor et « EV6 » de Kia Motors, deux modèles très prisés au pays de l'Oncle Sam, sont construits dans des usines situées en Corée du Sud.La filiale américaine de Kia Motors a ainsi suggéré aux vendeurs du pays d'accélérer l'écoulement du stock, surtout avant l'entrée en vigueur de la loi en question.De son côté, Séoul avait fait part de son inquiétude à Washington, en précisant que le dispositif concerné risque de violer les normes commerciales dont les accords de l'Organisation mondiale du commerce. Le bord américain n’a toujours pas répondu.Depuis l'administration Donald Trump, les Etats-Unis ne cessent de renforcer les mesures qui consolident la chaîne d'approvisionnement centrée sur leur nation, tout en écartant la Chine. Et cette tendance doit se poursuivre au moins jusqu'aux élections de mi-mandat prévues en novembre.