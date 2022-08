EDSCG : Séoul et Washington d’accord pour relancer la réunion en septembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont tenu, mardi et mercredi à Séoul, une nouvelle réunion de leur Dialogue de défense intégré, connu sous le nom de KIDD. L’occasion pour les deux nations de reconfirmer leur objectif commun de dénucléariser la péninsule de manière complète et leur engagement de maintenir une posture conjointe afin de défendre le Sud contre une éventuelle attaque nord-coréenne.Les deux alliés ont aussi pris plusieurs décisions. Il s’agit en premier lieu d’organiser, en septembre à Washington, la conférence de leur Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG), comme s’y étaient engagés leurs présidents. Lors de leur sommet en mai à Séoul, Yoon Suk-yeol et Joe Biden étaient convenus de remettre sur les rails cette structure de dialogue stratégique regroupant des hauts responsables diplomatiques et militaires de leurs pays.Il a également été décidé de relancer, dans les meilleurs délais, l’exercice dit TTX visant à s’entraîner pour exploiter les moyens de dissuasion élargie, et de mettre sur pied un nouveau groupe de travail, dont l’enjeu est de contrer les missiles (CMWG).Sur le système américain antimissile THAAD, Séoul et Washington ont affiché leurs convergences de vues sur son importance pour protéger les troupes US présentes dans le sud de la péninsule et l’armée locale. Et de saluer un accès devenu récemment plus fréquent, cinq fois par semaine contre seulement trois fois jadis, à la base de Seongju dans le sud-est du territoire sud-coréen, où avait été installé le bouclier en 2017.