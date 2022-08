Park Sang-mi mène la représentation sud-coréenne à l'Unesco

Photo : YONHAP News

Park Sang-mi, professeure à l'université des études étrangères de Hankuk (HUFS) est nommée nouvelle ambassadrice au sein de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). C'est la première fois qu'un universitaire est nommé à ce poste.Park a présidé en 2019 l'organe chargé de l'examen des candidatures en vue de leur inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'institution internationale.Selon le ministère des Affaires étrangères, la professeure pourra promouvoir l'excellence des biens culturels du pays du Matin clair et assurer les intérêts nationaux dans le domaine de la diplomatie culturelle.Le consul général d'Osaka au Japon sera assumé par Kim Hyeong-jun, ex-directeur du Chunchukwan, le bureau affilié à la Cheongwadae, l'ancienne résidence présidentielle. Il a également travaillé au sein du comité de transition de Yoon Suk-yeol, élu président.C'est Park Geon-chan qui prendra les fonctions de consul général de Hukuoka, toujours sur l’archipel. Cet ancien patron de la Police de la province de Jeolla du Nord a été responsable de la garde présidentielle de Yoon durant la passation de pouvoir.Le consulat général de Vancouver au Canada aura un diplomate professionnel à sa tête. Il s'agit de Gyeon Jong-ho, directeur du département de la culture et de la diplomatie publiques du ministère.