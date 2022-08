Washington fait preuve de retenue au sujet des nouveaux tirs de missiles de croisière de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis s’abstiennent de commenter le nouvel essai d’armement de Pyongyang.Interrogé, lors d’un point de presse hier, sur ce sujet, le porte-parole du département d’Etat américain a répondu ne pas avoir de commentaire à faire. Ned Price s’est borné à dire que les Etats-Unis continuent de s’atteler à coordonner étroitement avec leurs deux principaux alliés de la région, à savoir la Corée du Sud et le Japon, pour une dénucléarisation complète de la péninsule.Le même jour, la Corée du Nord a tiré deux missiles de croisière en direction de la mer Jaune. Ce type d’engins n’est pas interdit par les sanctions onusiennes, actuellement en vigueur. Cela peut expliquer la réserve de l’administration de Joe Biden.Pourtant, la voix de la diplomatie américaine a clairement réaffirmé que les lancements répétés de missiles balistiques du pays communiste constituaient bel et bien une provocation flagrante et une menace pour la paix et la sécurité non seulement dans l’Indopacifique, mais aussi au-delà de cette région.A la question de savoir si les mesures punitives américaines contre le régime de Kim Jong-un sont maintenues, Price a répondu qu’elles le seraient, à moins que celui-ci change son attitude et son approche. Il en a profité pour manifester une nouvelle fois le soutien à l’objectif de Séoul, qui veut ouvrir la voie à une diplomatie « sérieuse et durable » avec Pyongyang.Dans un discours, lundi, le jour national de la libération de Corée, Yoon Suk-yeol a annoncé qu’il proposerait un plan d’aides audacieux au Nord, si celui-ci arrêtait son développement atomique et s’engageait dans une dénucléarisation substantielle. Washington y a aussitôt exprimé son plein appui.