Cinéma : la fréquentation des salles maintenue à son niveau d’avant le COVID pour le 3e mois d’affilée

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens ne boudent pas leur plaisir depuis que les restrictions sanitaires ont été levées en mai. En juillet aussi, et ce pour le troisième mois de suite, la fréquentation des salles de cinéma s’est maintenue à son niveau d’avant-COVID.D’après les données publiées par le Kofic, le Conseil sud-coréen du film, le mois dernier, le chiffre d’affaires de l’industrie a totalisé 170 milliards de wons, l’équivalent de quasiment 127 millions d’euros, en hausse de 149 % sur un an.Le mois dernier, le film américain « Top Gun : Maverick » a récolté quelque 52 milliards de wons, soit un peu moins de 39 millions d’euros, ce qui représente 38,7 % de la part de marché. Viennent ensuite « Thor: Love and Thunder », également une production américaine (17,2 %) et l’ouvrage sud-coréen « Hansan: Rising Dragon » (13,7 %).