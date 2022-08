Bill Gates préconise la coopération avec la Corée du Sud dans la lutte contre les maladies infectieuses

Photo : YONHAP News

Bill Gates s'est déplacé à Séoul pour une durée de trois jours. Avant de quitter hier la Corée du Sud, le fondateur de Microsoft a accordé une interview exclusive à KBS.Le co-président de la fondation Bill et Melinda Gates a notamment expliqué pourquoi le pays du Matin clair est l'une des nations leader dans la lutte contre les maladies infectieuses. Et d'ajouter qu'il est temps que le pays s'engage davantage pour relever divers défis de l'humanité.Revisitant la péninsule coréenne pour la première fois depuis 2013, le milliardaire américain a souligné à de nombreuses reprises que la coopération avec Séoul serait cruciale pour sauver l'humanité des maladies contagieuses. Selon lui, les entreprises sud-coréennes excellent dans le développement et la production des sérums contre ces pathologies.Par ailleurs, Gates a salué la réaction appropriée du gouvernement sud-coréen à la propagation du COVID-19. Et d'ajouter que malgré la recrudescence récente des contaminations, la situation n'empirera pas autant qu'aux Etats-Unis.Le philanthrope américain a également demandé à la Corée du Sud qui a réalisé de grands succès économiques, d'assumer son rôle dans la résolution de divers problèmes mondiaux. Et de solliciter toutes les nations à coopérer pour améliorer la situation pandémique de la Corée du Nord.En plus, Gates a mis en avant l'importance des mesures sanitaires plutôt strictes, tout en rappelant la nécessité de réfléchir pour trouver un bon compromis entre ces mesures et la protection de la liberté individuelle. Pour finir, il s'est dit convaincu que la pandémie nous aiderait aussi à créer un monde meilleur.