Bureau présidentiel : Yoon Suk-yeol procéderait à un remaniement partiel

Photo : YONHAP News

La réorganisation des services de la présidence de la République se profile à peine 100 jours après l’investiture de Yoon Suk-yeol.Selon des sources proches du pouvoir, le chef de l’Etat y procédera dans le courant de la semaine. Il s’agirait de nommer trois nouveaux conseillers, portant alors à dix leur nombre. L’enjeu est de retrouver la dynamique de la gouvernance et de faire du rétablissement économique et de la stabilité du quotidien des sud-Coréens les chantiers prioritaires de l’administration en exercice, comme s’y était engagé le président Yoon lors de la conférence de presse donnée hier à l’occasion de son 100e jour à la tête de l’Etat.La mise en œuvre des mesures destinées à présenter la vision du futur de son gouvernement serait également au cœur de cette révolution du Bureau présidentiel. La recréation du secrétariat aux affaires civiles et celui de l’épouse de son occupant n’est toujours pas envisagée. Ces postes, qui avaient existé sous les précédentes administrations, ont été supprimés, selon la volonté du dirigeant.La communication serait aussi affectée par cette réorganisation. Kim Eun-hye, ancienne porte-parole de Yoon durant la période de la transition présidentielle, semble la prendre en charge.Yoon a par ailleurs choisi aujourd’hui Lee One-seok et Han Ki-jeong respectivement à la tête du Parquet général et de la FTC, l’autorité de la supervision de la concurrence. Le premier occupe actuellement le fauteuil de numéro deux du ministère public et le second enseigne à l’école de la magistrature de l’université nationale de Séoul. Si leur nomination est confirmée par le Parlement, ils seront les premiers à diriger les deux institutions sous Yoon.