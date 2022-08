La Corée du Sud et la Chine coopèrent pour protéger les mangroves

Photo : KBS News

Les mangroves sont des plantes qui procurent de gros bénéfices à la Terre. Etant les meilleures absorbeuses de carbone, elles sont considérées comme le poumon et le garde-fou de la planète. La Chine est l'un des principaux pays qui abritent cette flore, mais elle en a perdu beaucoup depuis des décennies à cause d’un important aménagement du territoire.Face à cette dégradation écologique, les ONG pro-environnement de l'empire du Milieu mènent depuis des projets de restauration, auxquels participent des associations sud-coréennes, pour lutter ensemble contre le changement climatique.Par exemple, à Xiamen dans la province de Fujien comme dans d'autres marais de mangroves situés en Chine, s'étendent des forêts de ce végétal ligneux d'une longueur de plusieurs kilomètres. Mais 60 % de la superficie totale de ces étendues ont été détruites par le drainage, l'extraction de sable et la construction de parcs d'élevage de poissons.Pour contrecarrer cette destruction, les travaux de réhabilitation et de restauration de cet écosystème ont commencé au début des années 2000 à Xiamen. Chaque année, des centaines de volontaires y viennent pour planter jusqu'ici au total plus d'un million de souches, soit 10 % de la surface endommagée.Quant aux associations du pays du Matin clair, elles se sont mises à participer à cet ouvrage à partir 2010, pour restaurer 190 000 mangroves, qui représentent 180 millions de wons, soit environ 134 000 euros.Le président de la Fédération chinoise pour les mangroves souhaite que le peuple sud-coréen s'intéresse davantage aux activités de son organisation en vue de conserver ces arbres vitaux pour préserver la biodiversité et lutter contre le changement environnemental.Les deux pays, bien que quelques fois en friction au niveau politique ou culturel, se battent ensemble pour lutter contre le réchauffement climatique dont les conséquences dépassent les frontières.