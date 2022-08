Le gouvernement monte au créneau pour rationaliser les entreprises publiques

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalisé aujourd’hui un plan de réformes des entreprises publiques et des établissements placés sous l’autorité de plusieurs ministères.Le programme prévoit de modifier les critères de leur classement, qui s’appliquent depuis 15 ans. A l’heure actuelle, ils font état d’au moins 50 employés, d’une recette totale de trois milliards de wons et des actifs d’un milliard de wons. Ces chiffres passeront désormais à 300 salariés, 20 milliards de recette et des avoirs de 3 milliards de wons respectivement. A ce moment-là, 32 % de ces entités, soit 42, devront voir l’Etat exercer une influence moins dominante qu’actuellement sur elles.Concrètement, le ministère de l’Economie et des Finances ne mènera plus son évaluation annuelle sur ces entreprises et établissements. Ce sera aux ministères auxquels ils sont affiliés de le faire. En un mot, ces organisations pourront disposer d’une certaine autonomie, notamment dans le choix des membres de leur direction.Et à propos de l’évaluation de tous les entreprises et établissements, dont le résultat est indexé sur le salaire de leurs cadres supérieurs, elle se concentrera dorénavant plus sur leur performance et sur leur innovation.