COVID-19 : nombre record de cas positifs importés

La Corée du Sud a recensé, ces dernières 24 heures, 178 574 nouvelles contaminations. Le chiffre a un peu baissé par rapport à hier mais est multiplié par 1,3 en glissement hebdomadaire. Il s'agit d'ailleurs du plus haut niveau pour un jeudi depuis 19 semaines.Le nombre de cas importés est de 633, soit 66 de plus qu'hier, et un record depuis l'apparition du COVID-19 au pays du Matin clair. Cette flambée s'explique par l'augmentation des voyages durant les vacances d'été.De plus, les autorités ont dénombré 470 cas graves et 61 décès, dont un adolescent. Ce qui porte à 44 le nombre de victimes âgées de moins de 18 ans liées à la pandémie. La moitié parmi elles souffraient d'une maladie sous-jacente.Par ailleurs, le gouvernement a décidé d'augmenter le nombre de lits destinés aux enfants et adolescents les plus à risque, qui souffrent de diabète, d'obésité ou de maladies pulmonaires chroniques, entre autres.