Ned Price : l’aide humanitaire à Pyongyang est exemptée de sanctions

Photo : YONHAP News

Le dossier coréen continue de s’inviter au point de presse du département d’Etat américain. Hier encore, son porte-parole a dû répondre à la question sur la possibilité d’accorder des exemptions de sanctions contre Pyongyang pour aider Séoul à concrétiser son plan d’aides à la Corée du Nord.Ned Price a alors affirmé estimer possible de prendre des « mesures substantielles et progressives » permettant d’atteindre l’objectif commun sud-coréano-américain de dénucléariser complètement la péninsule, même si ce désarmement ne se produira pas en une nuit. Et de souligner que le régime de Kim Jong-un doit d’abord faire le premier pas, en manifestant sa détermination à s’engager dans le dialogue et la diplomatie en ce sens.Pour rappel, le gouvernement de Yoon Suk-yeol a proposé le plan en question lundi, à l’occasion de la Journée de la libération, détaillant qu’il s’agira entre autres d’un échange entre les aliments du Sud et les ressources du Nord, dès le début des négociations nucléaires, si ce dernier y retourne. Et d’ajouter qu’il cherchera à obtenir des dérogations afin de réaliser ce programme.Justement à propos de ces mesures dérogatoires, un responsable du Conseil de sécurité des Nations unies a indiqué qu’il serait quasiment impossible de les prendre. Le porte-parole de la diplomatie américaine a évité de commenter cette remarque. Il a néanmoins affirmé que d’un point de vue plus large, des assistances humanitaires sont exemptées des sanctions onusiennes comme américaines.