COVID-19 : le gouvernement mise sur le diagnostic rapide et les mesures sanitaires ciblées

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 138 812 individus supplémentaires infectés au COVID-19, dont 465 importés. Ce qui porte le nombre de cas total à légèrement plus de 22 millions depuis le début de la pandémie.Parmi les contaminés au coronavirus actuellement, ils sont désormais 492 patients à être hospitalisés en soins intensifs, soit une hausse de 22 malades en un jour. Et 83 décès additionnels sont également à déplorer. Le total de victimes du coronavirus au pays du Matin clair s’élève à 25 896. Ce qui porte le taux de létalité à 0,12 %. Par ailleurs, le taux de reproduction a atteint 1,18. Il reste supérieur à 1 pour la septième semaine consécutive.Avec la hausse des déplacements de la population en été, la recrudescence épidémique est loin de s’essouffler en Corée du Sud. Lors d’une cellule de crise organisée ce matin, le gouvernement a ainsi promis d’assurer le dépistage et le traitement rapides ainsi que la prévention ciblée contre le coronavirus.Selon l’exécutif, le pays compte déjà 10 002 établissements du dispositif dit « One Stop », qui est censé proposer toutes les étapes anti-COVID à un seul guichet, à savoir le dépistage, le traitement et la prescription. Les autorités sanitaires ont précisé que le « Fast Track » est mis en œuvre afin que les personnes à haut risque puissent se faire dépister et recevoir le traitement nécessaire. Une quantité suffisante de médicaments Paxlovid pour soigner 690 000 patients est également en stock. Cette pilule est disponible dans plus de 2 000 pharmacies dans tout le territoire.Le gouvernement a annoncé son projet de renforcer la lutte sanitaire de manière plus ciblée. Par exemple, il s’agit de rendre plus efficace la gestion des 172 centres de consultation réservés aux seniors et de créer au sein de chaque centre de santé une équipe entièrement chargée des séniors vivant seuls pour les prendre en charge dès le début de leur traitement à domicile.Le déploiement de 247 équipes mobiles chargées de surveiller les Ehpad est aussi prévu. De plus, 3 575 lits spéciaux sont réservés pour les patients en bas âge, au bord de l’accouchement ou sous traitement par dialyse. Et le système de transport en urgences sera renforcé pour les citoyens de cette catégorie.