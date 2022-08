Yoon Suk-yeol convie à un dîner les dirigeants de l’Assemblée nationale

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol recevra, ce vendredi à un dîner, les nouveaux visages aux postes clés de l’Assemblée nationale. Il s’agit de son président Kim Jin-pyo, ses deux vice-présidents Kim Young-joo et Chung Jin-suk, ainsi que son secrétaire général Lee Kwang-jae. Ils sont tous entrés en fonctions le mois dernier.Le Bureau présidentiel de Yongsan a tenu à expliquer que ce rendez-vous témoigne de la volonté de son locataire de respecter le Parlement et de mener des actions gouvernementales en coopération avec ce dernier.Le président de la République semble saisir l’occasion pour solliciter la collaboration et l’appui des députés notamment pour l’adoption du projet gouvernemental du budget de l’Etat 2023 lors de la session ordinaire de l’Assemblée, qui s’ouvrira le 1er mai pour une durée de 100 jours.Par ailleurs, le ministère de la Santé et du Bien-être social doit présenter aujourd’hui au chef de l’Etat ses principaux chantiers à court et à long termes.