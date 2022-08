Premier League : enquête ouverte pour insultes racistes à l’encontre de Son Heung-min

Photo : YONHAP News

L'attaquant sud-coréen de Tottenham, Son Heung-min, a été de nouveau victime d’insultes racistes dimanche dernier lors du match de Premier League opposant son équipe à Chelsea à Stamford Bridge.Cette nouvelle a été révélée par « The Athletic ». Selon ce média sportif, l’incident s’est déroulé lorsque Son s’apprêtait à tirer un corner. Le club de Chelsea a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les agissements de son supporter incriminé.Scandalisé par cette affaire, le professeur sud-coréen Seo Kyoung-duk à l’université Sungshin a déclaré qu’il a envoyé un mail aux 20 clubs de Premier League pour demander une sanction ferme contre tout auteur d’acte ou de propos raciste.Seo, connu notamment pour sa croisade contre toute désinformation historique et cultuelle, a souligné que le geste en question n’insulte pas seulement la star sud-coréenne mais aussi tous les Asiatiques. Le professeur s’est dit résolu à faire condamner sévèrement l’auteur présumé. Pour cela, il a prévu d’informer les puissants médias du monde entier de cette affaire et de la porter devant la FIFA.