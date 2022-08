Blackpink revient avec son nouveau single « Pink Venom »

Photo : YONHAP News

Blackpink signe son grand retour au complet en sortant aujourd’hui un nouveau titre intitulé « Pink Venom », après un an et dix mois d’absence.Le girls band sud-coréen a fait ses débuts en 2016 avec « Whistle » et « Boombayah ». Depuis, les quatre jeunes filles ont connu une ascension fulgurante grâce à leurs chansons qui ont fait un tabac dans le monde entier, telles que « DDU-DU DDU-DU », « As if it’s your last » et « Kill This Love ».Pour rappel, en 2020, le quatuor a vu son premier opus officiel « The Album » s’écouler à plus d’un million d’exemplaires, soit une première pour un groupe féminin sud-coréen. Avec cet opus, il s’est hissé au deuxième rang du fameux classement hebdomadaire américain, Billboard 200, un record jamais atteint pour un girls band du pays du Matin clair.Blackpink, composé de Jisoo, Jennie, Lisa et Rosé, a de fortes chances d’écrire une nouvelle page de l’histoire avec « Pink Venom ». A noter que son second opus officiel qui sortira en septembre sous le titre « Born Pink » compte déjà plus de 1,5 million de précommandes. Un mois après, une nouvelle tournée mondiale est prévue : 36 concerts dans 26 villes en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Océanie.