Séoul fait part de ses regrets aux mots acerbes de la sœur de Kim Jong-un

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen n’a pas tardé à réagir suite aux propos virulents de la sœur cadette du dirigeant nord-coréen publiés aujourd’hui dans le Rodong Sinmun, l'organe officiel du Parti des travailleurs.Kim Yo-jong a rejeté catégoriquement le « projet audacieux » que le président sud-coréen a présenté quatre jours plus tôt, lors de son discours de la fête nationale du 15 août célébrant la libération de la Corée du joug colonial nippon, en proposant de récompenser Pyongyang en cas de sa dénucléarisation. Elle l’a même qualifié d’« une simple copie conforme » avancée par l’ancien numéro un sud-coréen Lee Myung-bak il y a plus de dix ans.A Séoul, le Bureau présidentiel de Yongsan a regretté que ces propos déplacés évoquent le nom du chef de l’Etat sud-coréen et que la petite fille de Kim Il-sung ait dénaturé la visée du « projet audacieux » pour exprimer ainsi la volonté du régime de poursuivre son programme de développement nucléaire. Il a précisé que le gouvernement sud-coréen maintiendrait son cap pour dénucléariser la Corée du Nord et améliorer les relations intercoréennes via cette initiative. Et, il n’a pas manqué d’appeler Pyongyang à faire preuve de retenue et à méditer davantage.Même son de cloche chez le ministre sud-coréen de la Réunification. Présent à une réunion de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la réunification, Kwon Young-se, a regretté que Kim Yo-jong ait critiqué le président Yoon en employant des expressions insolentes et grossières.Le ministre a ajouté que Séoul s’attendait toutefois à une telle réaction. Il a mis en avant la politique dite « 3D », à savoir « la dissuasion, le délaissement et le dialogue ». Selon lui, l’exécutif tâchera de persuader avec patience son voisin à revenir à la table des négociations en faisant pression sur lui, si nécessaire, et aussi en rétablissant progressivement le dialogue par l’intermédiaire d’association civiques ou religieuses.