JCS : Séoul maintient son analyse sur le dernier tir nord-coréen de missiles de croisière

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne n’a pas modifié sa version des faits sur la dernière provocation militaire de Pyongyang. Pour rappel, la Corée du Nord a tiré, tôt mercredi matin, deux missiles de croisière. Le jour même, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a avancé que les engins ont été lancés depuis Onchon dans la province de Pyongan du Sud.Mais l’influente sœur de Kim Jong-un a voulu corriger ce constat « erroné ». Via un communiqué publié ce matin dans le quotidien Rodong, l'organe officiel du Parti des travailleurs, Kim Yo-jong a fait savoir que son pays avait lancé ces missiles depuis le pont Geumseong à Anju, une autre ville située dans la même province.La « dame de fer » du pays communiste s’est alors moquée des capacités de renseignement des autorités sud-coréennes qui « rebattaient les oreilles avec l’expression la surveillance, le suivi et une parfaite posture de défense en étroite coopération avec Washington ».A ce propos, un responsable de l’armée sud-coréenne a souligné aujourd’hui que l’évaluation des services de renseignement des deux pays « reste inchangée ». Autrement dit, Séoul préfère faire confiance à l’analyse scientifique conjointe menée avec son allié américain et soutenir le fait que les missiles ont été tirés depuis Onchon.