Les conditions météorologiques vont s'améliorer au fil du week-end

Photo : YONHAP News

La pluie s’est installée lentement ce vendredi sur les trois quarts du territoire. Les habitants du pays du Matin clair ont passé la matinée avec une épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes. De menaçants nuages, prêts à relâcher la pluie qu’ils contiennent, les ont survolés. Finalement, les averses torrentielles sont arrivées dans l’après-midi et devraient se prolonger dans la soirée. Seul le quart sud-est et l’île méridionale de Jeju ont été épargnés.Pas de grand de changement du côté des températures. A noter seulement la légère baisse du mercure dans la région métropolitaine avec 28°C et un pic de chaleur observé dans la ville de Daegu à 34°C. Sinon, Busan et Daejeon sont montées à 30°C et Jeju et Gangneung ont culminé à 31°C, entre autres.D’après Météo-Corée, les conditions météorologiques vont s’améliorer crescendo au fil du week-end. Demain matin, les précipitations seront toujours d’actualité et le pays entier sera concerné. En revanche, ces intempéries ne continueront que dans l’est dans l’après-midi. Dimanche, fini la pluie. Les nuages de la matinée se disperseront peu à peu afin de laisser briller le soleil. Le sud-ouest n’aura cependant pas cette chance.