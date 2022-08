La Bourse de Séoul finit la semaine dans le dur

Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul n'a pas réussi à se relever avant la fin de la semaine. Ce vendredi, le Kospi, son indice de référence, baisse de 0,61 % et achève la séance à 2 492,69. Il repasse ainsi sous les 2 500 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, chute de 1,44 % et finit à 814,17 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 337,17 wons (-5,32 wons) et le dollar américain 1 325,90 wons (+5,20 wons).A noter qu’à l’ouverture, le taux de change won-dollar a atteint 1 326,90 wons, dépassant ainsi le niveau le plus haut enregistré le 15 juillet dernier (1 326,70 wons). Ce phénomène aurait été influencé par la vigilance des autorités sud-coréennes à l’égard d’un resserrement monétaire après la publication du procès-verbal de la réunion régulière en juillet du Comité fédéral d'open market (FOMC), un des organes de la Réserve fédérale américaine (Fed).De plus, les propos du gouverneur d’une des banques de réserve régionales, James Bullard, tenus cette nuit, aurait également joué un rôle. Il a déclaré que la Fed allait relever ses taux directeurs de trois quarts de points lors de son prochain rassemblement.