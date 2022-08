UFS : coup d’envoi aujourd’hui des manœuvres

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les États-Unis lancent aujourd’hui leurs exercices militaires conjoints annuels à grande échelle, nouvellement baptisés « Ulchi Freedom Shield (UFS) », après avoir achevé des manœuvres préparatoires. L'UFS, qui se déroulera jusqu'au 1er septembre, comportent deux parties : l'entraînement aux attaques nord-coréennes et à la défense de la grande région de Séoul, ainsi que des opérations de contre-attaque pour assurer la sécurité de la capitale et ses environs.Pendant la première partie, différents organes du gouvernement et l'armée chercheront à améliorer leurs capacités à exécuter une guerre totale en vue d’une éventuelle provocation de la Corée du Nord, en révisant les procédures interministérielles de gestion de crise et d'assistance pour des démarches conjointes.Les manœuvres comprendront divers exercices de formation sur le terrain, notamment au niveau du bataillon qui a été réduit depuis 2018. Au total, 13 entraînements en plein air seront effectués.L’évaluation des capacités du commandement sud-coréen pour le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon) de Washington vers Séoul aura également lieu à cette occasion. Il s’agit, plus précisément de l’expertise de la capacité de gestion complète du futur commandement conjoint sud-coréano-américain qui sera dirigé par un général de l’armée sud-coréenne.Bien qu’il s’agisse d’une opération de nature défensive, Pyongyang l’a fermement condamnée en la qualifiant d’« exercice d’invasion du Nord ». En effet, mercredi dernier, alors que les manœuvres préparatoires étaient en cours, le pays communiste a lancé deux missiles de croisières vers la mer Jaune qui sépare la péninsule et le continent chinois et la puissante sœur cadette du dirigeant nord-coréen, Kim Yo-jong, a fustigé l’UFS. Ainsi, il n’est pas à exclure que le régime de Kim Jong-un procède à de nouvelles provocations militaires, dont notamment son 7e essai nucléaire.