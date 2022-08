Yoon Suk-yeol procède à un remaniement partiel du bureau présidentiel

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a remanié hier son équipe du bureau présidentiel, 103 jours après son arrivée au pouvoir. Il a créé un nouveau poste de conseiller chargé de la coordination politique et de la planification, et y a nommé Lee Kwan-sup, vice-président de l'Association coréenne du commerce extérieur (Kita). Dans le passé, ce dernier a travaillé également comme vice-ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources.Quant au poste de conseiller aux relations publiques, il a été confié à Kim Eun-hye, l’ancienne députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale. L’ancienne journaliste avait, rappelons-le, joué le rôle de porte-parole de Yoon durant la période de passation de pouvoir.Le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que Kim disposait d’une grande expertise dans la communication et comprenait profondément la philosophie de la politique de la nouvelle administration. Pourtant, lorsqu’elle était en lice pour le poste de gouverneur de la province de Gyeonggi, des soupçons ont pesé sur Kim, l’accusant d’abus de pouvoir pour l’embauche d’un de ses proches chez l’opérateur de télécommunication KT.Pour rappel, le chef de l’Etat avait déclaré mercredi dernier lors de son discours des 100 jours scruter des problèmes du processus de la réalisation de ses politiques et de la communication.Le PPP a affirmé que cette réorganisation montrait la volonté du numéro un sud-coréen de respecter l’opinion publique et d’améliorer la vie du peuple, tandis que le Minjoo, la première force de l’opposition, a dénoncé que Yoon avait pris une décision arbitraire, en mettant en sourdine la demande des citoyens.