Minjoo : Lee Jae-myung remporte le scrutin dans le Jeolla du Sud

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a confirmé sa position de force dans l’élection du chef du Minjoo, le premier parti d’opposition.Lors du scrutin auprès des adhérents cotisants qui s’est tenu hier à Gwangju et dans la province de Jeolla du Sud qui l’entoure, il s’est imposé avec plus de 75 % des voix. Son rival Park Yong-jin a récolté moins de 30 %. Le pourcentage de suffrages accumulés de Lee s’élève désormais à 78,35 %. L’élection des grands représentants est prévue ce week-end.Pour la direction du parti, tous les candidats susceptibles de gagner sont dans le camp du candidat malheureux à la dernière présidentielle, sauf Ko Min-jung, députée pro-Moon Jae-in.Quant au Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, il hésite sur le moment d’élire son nouveau patron. Si le calendrier est repoussé au début de l’année prochaine, plusieurs personnalités pourront entrer en lice : le vice-président de l’Assemblée nationale Chung Jin-suk, quelques ministres actuels ainsi que l’ex-chef du parti Lee Jun-seok, suspendu pour six mois.