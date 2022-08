Hanbok : l’habit traditionnel coréen exposé à Washington

Photo : YONHAP News

Une exposition sur l’histoire du hanbok, la tenue traditionnelle coréenne, a ouvert ses portes samedi dernier au Musée du textile de l’université de George Washington. C’est une première aux Etats-Unis.Baptisé « Korean Fashion : From Royal Court to Runway », cet événement est organisé par le musée en coopération avec la Korea Foundation (KF). Plusieurs créations peuvent être admirées, dont notamment une chemise jaune en soie de l’empereur Gojong, ainsi que son coussin brodé de différentes couleurs.Il s’agit de biens que la cour de Joseon, la dernière dynastie de la péninsule coréenne avant l’occupation japonaise, avait envoyés à l’exposition universelle de Chicago en 1893. Ils ont été oubliés pendant 130 ans avant l’organisation de cette manifestation à Washington.Selon une experte du musée, la texture, la couleur et l’état de conservation de ces articles en soie sont extraordinaires à couper le souffle et donnent l’impression de voyager dans le temps.En particulier, le conservateur du musée, qui est aussi l’organisateur de cette exposition, a affirmé que le hanbok était bel et bien une tenue traditionnelle coréenne même s’il a connu différents styles pour parvenir à sa forme d’aujourd’hui. Toujours d’après lui, son origine remonte au Ve siècle.On peut également y trouver des hanboks adaptés à la vie quotidienne et ceux qui ont été utilisés dans des k-dramas. Un total de 85 pièces seront exposées jusqu’au 22 décembre.