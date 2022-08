Le président Yoon ordonne de renforcer la sécurité du domicile de son prédécesseur

Photo : YONHAP News

La sécurité du domicile de l’ancien président de la République Moon Jae-in, située à Yangsan, dans la province de Gyeongsang du Sud, va être renforcée. C’est ce que vient d’annoncer le Bureau présidentiel de Yongsan.Ce dispositif a été élaboré après que quelques manifestants ont eu des actes violents. Récemment, un soixantenaire a offensé Moon et son épouse en promenade dans le village, avant de menacer ses secrétaires avec une arme. Cette question a été discutée vendredi dernier lors de la rencontre entre l’actuel chef de l’Etat et la direction de l’Assemblée nationale. Yoon Suk-yeol a accepté la demande de l’occupant du perchoir Kim Jin-pyo de renforcer les moyens pour assurer la sécurité de son prédécesseur.Selon la nouvelle mesure, la zone d’un rayon de 300m autour de la maison de Moon sera désormais sous l’inspection contre 100m actuellement. Les cris et les insultes seront également contrôlés plus strictement.Certains y voient un signe de la collaboration entre la majorité et l’opposition. Le camp de Moon et le Minjoo, la première force d’opposition, ont tout de suite salué cette décision. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a, de son côté, qualifié cette démarche de significative en termes de cohésion sociale.