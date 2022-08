5G : Séoul en tête du classement de la vitesse de téléchargement en Asie-Pacifique

Photo : Getty Images Bank

La vitesse de téléchargement en 5G de Séoul est la plus rapide parmi les 11 principales villes dans la région Asie-Pacifique. C’est ce que nous apprend le cabinet britannique OpenSignal qui a analysé l’expérience utilisateur entre le 1er avril et le 29 juillet. Selon le résultat, la capitale sud-coréenne est arrivée en tête, affichant 453,1 Mbps.La deuxième place revient à Kuala Lumpur en Malaisie avec 376,6 Mbps. Viennent ensuite Auckland en Nouvelle-Zélande, Singapour et Taipei, à Taïwan.En ce qui concerne le téléchargement en amont, Séoul s’est classée au deuxième rang avec 40,6 Mbps, derrière Kuala Lumpur (52,8 Mbps). OpenSignal a expliqué que dans cette ville malaisienne, le réseau 5G était moins chargé parce qu’il avait été activé seulement en mai dernier et que le nombre d’utilisateurs restait encore bas.Dans les métropoles analysées, la vitesse de téléchargement en 5G était en moyenne trois fois plus élevée que celle proposée par la 4G. Dans celle sud-coréenne, la différence s’est établie à 6,6 fois.