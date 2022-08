COVID-19 : 59 046 nouvelles contaminations, 3 000 cas de moins par rapport à lundi dernier

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 59 046 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été signalées, soit une baisse d’environ 3 000 individus par rapport à il y a une semaine. C’est la première fois que le nombre de nouveaux cas quotidiens enregistre une décrue pour un lundi depuis environ deux mois.Mais le nombre journalier de cas graves et de décès additionnels continue d’augmenter. En effet, un total de 551 patients se trouvent dans un état critique, soit 20 personnes de plus que la veille. Et 65 nouvelles victimes du coronavirus sont à déplorer.Dans ce contexte, la rentrée scolaire des écoles primaires, des collèges et des lycées constituent un nouveau facteur de risque, alors que 88 % d'entre eux devraient rouvrir leurs portes cette semaine. Le ministère de l’Education envisage ainsi d’injecter 60 000 agents chargés de la prévention et de renforcer le contrôle sanitaire dans ces établissements.De son côté, le Comité consultatif chargé de réfléchir à des moyens pour faire face à la crise épidémique a prévu que la propagation du COVID-19 devrait atteindre le pic cette semaine. Dans la foulée, il a proposé au gouvernement d’élaborer de nouveaux indices liés à la société et à l’économie et non seulement basés sur les critères sanitaires.