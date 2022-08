Le Keri abaisse sa prévision de la croissance de la Corée du Sud à 2,4 %

Photo : YONHAP News

La croissance de l’économie du pays du Matin clair devrait ralentir plus que prévu cette année. L'Institut de recherches économiques de Corée (Keri) a revu à la baisse sa prévision à 2,4 % dans son rapport du deuxième trimestre de l’année publié aujourd’hui, soit un recul de 0,1 point par rapport au trimestre précédent.D’après son document, la consommation des ménages devrait augmenter de 3,2 %, contre 3,6 % l’an dernier. En cause : la flambée des prix et le spectre du ralentissement économique qui plane sur le pays. La hausse du taux d’intérêt qui alourdit la charge de la dette y a également joué un rôle.Quant aux investissements en équipement, ils devraient se contracter de 2,8 % à cause de la perturbation prolongée des chaînes d’approvisionnement mondiales et de la récession économique des principaux pays. Les investissements en construction connaîtront également une croissance en baisse de 1,7 % suite à la montée des tarifs des matériaux bruts.Par contre, les prix à la consommation devraient grimper de 5,3 %, un niveau jamais atteint depuis les deux dernières décennies. Ce phénomène s’explique notamment par le renchérissement des produits de l’agriculture, de l’élevage et halieutiques dû aux pluies torrentielles récentes.En ce qui concerne les exportations réelles, elles devraient croître de 4,1 %, soit un affaiblissement de 5,8 points en raison de la croissance en berne de l’économie chinoise ainsi que de l’effet de base.Enfin, la balance courante devrait régresser de 88,3 milliards de dollars à 48 milliards. Un recul qui s’explique par le bond des importations et des déficits de la balance des services.