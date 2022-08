Exercice Ulchi : Yoon Suk-yeol ordonne de vérifier la posture de défense de différents organes publics

Photo : YONHAP News

Le président de la République a mené, ce matin, une réunion des ministres dans le cadre de l'exercice de défense civile Ulchi.A cette occasion, Yoon Suk-yeol a ordonné de passer en revue la posture de défense de différents organes publics pour qu’elle soit plus adaptée aux nouveaux aspects de la guerre du XXIe siècle. Il a également demandé que cette manœuvre puisse être menée efficacement en relation avec les entraînements militaires combinés avec les États-Unis, appelés Ulchi Freedom Shield (UFS), qui débutent eux aussi aujourd’hui.L'exercice annuel d'Ulchi vise à contrer efficacement les crises nationales et à protéger la vie et les biens des citoyens en cas d’urgence. Cette année, cette opération sera menée pendant quatre jours à partir d’aujourd’hui. Quelques 480 000 employés d’environ 4 000 organes publics, tels que les ministères, les municipalités et des entreprises clé y participent. La KBS en fait également partie.